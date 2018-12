CRONACA Lazio-Samp 0-1: giallo per Audero, assedio biancoceleste (FOTO)

LAZIO SAMPDORIA FORMAZIONI UFFICIALI – Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, la Lazio vuole tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Sabato 8 dicembre, alle 20:30, ci sarà il fischio d’inizio del match contro la Sampdoria, anticipo serale della 15a di Serie A. I doriani, attualmente decimi in classifica, vengono da due risultati utili consecutivi ma i precedenti all’Olimpico sono favorevoli ai biancocelesti. Ogni partita, però, fa storia a se e le due formazioni arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti.

Dallo Stadio Olimpico

Michela Santoboni

Serie A TIM, 15° giornata

Stadio Olimpico di Roma

Sabato 8 dicembre 2018, ore 20:30

ARBITRO: Massa (sez. Imperia) ASS.: Valeriani, Di Vuolo IV UOMO: Illuzzi

VAR: Pairetto AVAR: Manganelli

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Caicedo; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Lukaku, Luiz Felipe, Bastos, Lukaku, Caceres, Marusic, Leiva, Durmisi, Murgia, Cataldi, Berisha, Luis Alberto, Correa. All. Inzaghi.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: –

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disp: Belec, Rafael, Leverbe, Tonelli, Sala, Tavares, Vieira, Jankto, Ferrari, Defrel, Saponara, Kownacki. All. Giampaolo.

Indisponibili: Regini, Barreto.

Squalificati: –

Diffidati: Bereszynski, Praet.

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

64′ – Cambio anche per la Samp: esce Caprari per Kownacki.

56′ – Giallo ad Audero per perdita di tempo.

55′ – Ancora Lazio vicinissima al gol! Salvifica l’azione sulla linea di porta di un difensore della Samp.

53′ – Occasione Lazio! Immobile serve Parolo che tira, la palla finisce fuori di pochissimo!

51′ – Doppio cambio per Inzaghi: esce Badelj per Correa e Caicedo per Cataldi.

50′ – Ci prova Patric, la palla però finisce tra le braccia di Audero.

45′ – Inizia il secondo tempo.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Finisce il primo tempo, decide al momento Quagliarella.

45′ + 1 – Immobile che palo! Due occasioni in un minuto per il biancoceleste!

45′ – Due minuti di recupero.

45′ – Giallo anche per Immobile.

40′ – Bartosz Bereszynski si prende un giallo per un fallo su Immobile.

25′ – Caicedo spreca un’occasione ghiotta per la Lazio.

21′ – Quagliarella porta in vantaggio i blucerchiati.

13′ – Annullato il gol a Ciro Immobile.

12′ – Buona opportunità per Ciro Immobile. Si alza però la bandierina dell’assistente e il napoletano deve interrompere la sua azione offensiva.

6′ – Primo cartellino della gara all’indirizzo di Caicedo per un fallo su Ekdal.

1′ – Inizia il match! La Lazio attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.

Un minuto di silenzio per la tragedia di Ancona.