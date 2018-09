CRONACA PRIMAVERA. Lazio-Pescara 2-1: biancocelesti a punteggio pieno!

PRIMAVERA LAZIO PESCARA FORMAZIONI – Dopo la vittoria di misura ottenuta sul campo del Foggia all’esordio, la Lazio Primavera vince di nuovo contro il Pescara in occasione della prima partita davanti al proprio pubblico e sale a sei punti in classifica. Non si è giocato, però, al ‘Fersini’ di Formello (causa lavori di ristrutturazione) ma allo stadio ‘Monte Fiore’ di Rocca Priora, comune dei Castelli Romani. Alla guida della squadra abruzzese c’è Luciano Zauri, ex capitano biancoceleste e da luglio guida tecnica del Pescara Primavera.

Campionato Primavera 2, seconda giornata

Monte Fiore di Rocca Priora (RM)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Alia; De Angelis, Armini, Silva, Petricca; Czyz, Bianchi, Mohamed; Falbo, Rezzi, Capanni. A disp: Marocco, Furlanetto, Cerbara, Kalaj, Cesaroni, Shoti, Kaziewicz, Francucci, Tyairo, Scaffidi, Arapi, Zilli. All: Bonacina.

PESCARA (4-3-3): Scuccimarra; Martella, D’Angelo, Marafini, Gifford; Sall, Palmucci, Pierpaoli; Pavone, Borrelli, Faggioli. A disp: D’Ilario, Cipolletti, Cribari, Ciafardini, Muniz, Tringali, Palladini, Pucihar, Sarr. All: Zauri.

LA CRONACA

90’+4′ – Finisce il match: la Lazio vince 2-1!

90′ st – Quattro minuti di recupero;

88′ st – Scaffidi insacca ma l’arbitro aveva già fermato il gioco per posizione irregolare;

80′ st – Tentativo di Jorse Silva, Scuccimarra devia in angolo;

72′ st – Kalaj e Shoti sono gli ultimi cambi di Bonacina, che richiama in panchina De Angelis e Falbo;

69′ st – GOOOOL DELLA LAZIO!!! Neanche il tempo di entrare che Scaffidi insacca la rete del 2-1!!!

66′ st – Doppio cambio in casa del Pescara: fuori Pavone e Faggioli, dentro Muniz e Palladini Bonacina richiama in panchina Rezzi, dentro Scaffidi;

55′ st – Primo giallo della gara per De Angelis;

54′ st – Primo cambio tra gli ospiti: fuori Sali, dentro Tringali;

47′ st – Biancocelesti vicinissimi al vantaggio: Rezzi sfiora il gol;

46′ st – Al via il secondo tempo!

45’+1 – Squadre negli spogliatoi, finisce il primo tempo!

35′ pt – GOOOOOLLLL! Rezzi sigla la rete del pareggio!

22′ pt – Lazio vicino al pareggio! Felbo pericoloso dalla destra;

17′ pt – Gol degli ospiti, rete di Borrelli;

11′ pt – Ci prova Falbo dalla distanza, Scuccimarra controlla e blocca;

5′ pt – Colpo di testa di Faggioli, ma la sfera non inquadra il bersaglio;

3′ pt – Prima occasione per il Pescara, palla sul fondo;

1′ pt – Ci siamo, inizia la gara!