CRONACA. Crotone-Lazio 2-1: rossoblù in vantaggio con Ceccherini (FOTO)

CROTONE LAZIO FORMAZIONI – Basta una vittoria alla Lazio per avere la certezza matematica della Champions League: dopo la sconfitta dell’Inter – fermata in casa dal Sassuolo – il sogno, oggi, potrebbe diventare realtà. Tutto dipenderà dalla prestazione degli undici messi in campo da mister Inzaghi che dovrà rinunciare a Parolo e Immobile (ancora differenziato per i due), a Luis Alberto (che si sta curando a Siviglia) e Luiz Felipe (squalificato).

LE FORMAZIONI UFFFICIALI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Faraoni, Simy, Nalini. A disp. Festa, Ajeti, Pavlovic, Stoian,, Simic, Crociata, Diaby, Zanellato, Izco, Trotta, Ricci, Tumminello. All. Walter Zenga

Indisponibili: Benali, Budimir

Squalificati: nessuno

Diffidati: Ceccherini, Ricci

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Marusic, Caceres, Bastos, Crecco, Di Gennaro, Neto, Nani. All. Inzaghi.

Indisponibili: Parolo, Luis Alberto, Immobile, Lukaku

Squalificati: Luiz Felipe

Diffidati: Immobile, Bastos, Leiva

Serie A TIM, 37° giornata

Stadio Ezio Scida di Crotone – domenica 13 maggio 2018, ore 15

ARBITRO: Mazzoleni (sez. Bergamo) ASSISTENTI: Vuoto e Peretti IV UOMO: Abbattista

VAR: Banti AVAR: Schenone