Crudeli: “Il Milan punta al quarto posto. Lazio ottima squadra, può compiere qualsiasi impresa”

TIZIANO CRUDELI – Tiziano Crudeli, telecronista con fede rossonera, ha parlato ai microfoni di Elle Radio della prossima sfida tra Milan e Lazio e della corsa Champions.

MILAN LAZIO – “L’obiettivo principale del Milan, anche per motivi di ordine economico, è il raggiungimento della Champions: questo non vuol dire che trascurerà la Coppa Italia, ma l’obiettivo è il quarto posto anche grazie all’introito garantito dalla competizione. La Lazio dal punto di vista tecnico è un’ottima squadra, in grado di compiere qualsiasi impresa se gira nel modo giusto. Oltretutto la presenza di un bomber come Immobile è una garanzia, oltre ad avere dei centrocampisti abili nella corsa e nella tecnica. Le situazioni critiche a volte si creano in fase difensiva, qualche gol subito poteva essere evitato.”