Cucchi: “Milinkovic, giusto il pensiero di Lotito. Inzaghi? Che bello che sia rimasto”

CHUCCHI LAZIO INZAGHI – Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste per parlare della stagione appena conclusa e della futuro. Prima ha voluto commentare la permanenza di Inzaghi: “Intanto fatemi dire, che bello che Inzaghi sia stato confermato! Sono convinto che sia il tecnico giusto per Lazio, e che la Lazio sia la squadra giusta per lui. Simone avrà in mente obiettivi prestigiosi per il futuro, però credo gli faccia bene restare a Roma per maturare ulteriormente, come tecnico e come uomo, per poi in futuro ambire ad altri traguardi. Al momento credo che per i biancocelesti non ci fossero alternative migliori rispetto a lui, è una presa di posizione chiara di Lotito riguardo agli obiettivi della squadra. La conferma di Inzaghi e Gasperini credo ponga in vantaggio Lazio e Atalanta rispetto a Milan e Roma, che cambieranno allenatore. Dopo Juventus, Napoli e Inter io penso che ci siano proprio i biancocelesti e i nerazzurri. Anche per Gasperini sarebbe stato un errore lasciare Bergamo, ha fatto bene a restare”.