Dalla Francia confermano l’interesse del PSG per Milinkovic, per l’attacco spunta Simeone Jr. Jony, prossima settimana l’ufficialità?

NEWS DELLA GIORNATA – Continua il valzer di nomi in casa Lazio. Se dalla Francia confermano il presunto interesse del PSG per Milinkovic, Inzaghi pensa già al nuovo centrocampo. Gli insostituibili sono Luis Alberto e Leiva, che anche secondo Mirra è “imprescindibile.”

IN ENTRATA... – Un dirigente biancoceleste è volato in Danimarca per monitorare da vicino Vavro, per cui il Copenaghen ha abbassato la richiesta. Per l’attacco spunta il nome di Simeone Jr mentre la prossima settimana verrà, con tutta probabilità, ufficializzato Jony. Anche l’agente di Yazici apre alla possibilità di vedere il suo assistito in Serie A.

IN USCITA… – Duello tra Parma e Fiorentina per Patric, Palombi può tornare in Serie B: ecco dove.

IL RESTO DELLE NEWS – Federico Marchetti ricorda lo storico 26 maggio, Neto non prenderà parte agli Europei di categoria: ecco il perché. Lazio, Immobile sempre più da record, Primavera: Bonacina ai saluti. Mentre i biancocelesti si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima del rientro a Formello, Bastos è impegnato con l’Angola per la Coppa d’Africa.