D’Amico: “Non so se Inzaghi sia pronto per la Juventus”

D’AMICO INZAGHI – Simone Inzaghi sembra sia finito nel taccuino della Juventus, come sostituto di Allegri. L’ex calciatore della Lazio D’Amico, è intervenuto a riguardo ai microfoni di Mc Sport.

INZAGHI – “Penso sia ancora presto per andare alla Juventus. Sarebbe un investimento, ma non so quanto sia pronto adesso per gestire uno spogliatoio di grandi campioni. Fossi nei bianconeri sceglierei Sarri che fa giocare bene le proprie squadre”.