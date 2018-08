DAZN. La società inglese dà una risposta ai problemi riscontrati durante la visione di Lazio-Napoli

LAZIO NAPOLI DAZN – L’esordio della Serie A sulla piattaforma ‘DAZN’ non è stato di certo indimenticabile: molti utenti si sono lamentati del servizio fornito dalla società inglese, lamentando rallentamenti nella trasmissione e ripetuti ‘buffering‘, ovvero la rondellina che gira a vuoto al centro dell’immagine fissa dello schermo. Sui social network si è subito scatenata una catena di proteste e sfottò arrivata sino ai piani alti dell’organizzazione che, contattata da ‘AGI’, ha voluto dare una spiegazione ai problemi riscontrati durante la visualizzazione di Lazio-Napoli. Inoltre ‘DAZN’, che si è assicurata i diritti di tre partite a settimana della Serie A, ha specificato con una nota ufficiale cosa non ha funzionato dal punto di vista tecnico, promettendo che i problemi saranno tutti risolti.

LA RISPOSTA DI DAZN – “C’è stato qualche piccolo problema di rebuffering all’inizio del secondo tempo dovuto al gran numero di accessi. Quello di ieri, del resto, è stato il più grande evento live mai trasmesso dalla piattaforma”.

I PROBLEMI TECNICI – “È stata una serata storica e di grande successo per la prima trasmissione di un match di Serie A su Dazn in Italia: questo è stato l’evento live più seguito finora sulla nostra piattaforma a livello internazionale. Secondo i dati in nostro possesso stimiamo un significativo aumento dell’audience rispetto a quanto fatto registrare dalla stessa partita nella scorsa stagione. Abbiamo riscontrato un rilevante incremento delle registrazioni e degli accessi nelle ore e nei minuti precedenti al calcio di inizio di Lazio-Napoli, e il traffico sulla piattaforma è stato fluido. Purtroppo alcuni utenti hanno registrato delle interruzioni durante i primi 10 minuti del secondo tempo della partita. Siamo prontamente intervenuti risolvendo la situazione nel minor tempo possibile”.