De Cosmi: “Contro l’Empoli partita delicata. Correa? Ha grande tecnica”

LAZIO DE COSMI – Un fine settimana senza Campionato, causa sosta Nazionali. La Lazio, però, continua ad allenarsi in vista del prossimo match, il 16 settembre a Empoli. Una partita che presenta non poche insidie contro un Empoli ricco di entusiasmo che ha raccolto 4 punti nelle prime 3 giornate. Contro i toscani, potrebbe trovare spazio il neoacquisto Correa, che non sarà a disposizione in Europa League per squalifica. Ai microfoni del canale telematico biancoceleste, sono arrivate le parole dell’allenatore Roberto De Cosmi, che ha fatto il punto sulla squadra di Simone Inzaghi e sul giovane attaccante argentino. Queste le sue dichiarazioni.

LAZIO – “Grazie alla vittoria contro il Frosinone, la Lazio ha iniziato il suo vero campionato. È stato fondamentale aver smosso la classifica. Contro i ciociari ho visto una bella squadra, propositiva. Questa settimana di sosta permetterà di recuperare al meglio prima di affrontare i tanti impegni che arriveranno”.

EMPOLI-LAZIO – “Con l’Empoli sarà una partita delicata, hanno vinto il campionato di Serie B della scorsa stagione. Servirà cercare la giusta condizione psicofisica”.

CORREA – “Un ragazzo all’altezza della situazione, è dotato di grande tecnica. Permette a Inzaghi di adottare diverse soluzioni tattiche. Bisogna utilizzare tutte le risorse, impiegando anche questi elementi di valore che arricchiscono la rosa e che danno competitività alla squadra”.

S.D.B.