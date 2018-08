De Laurentiis contro i tifosi: “Alcuni sono pazzi. Mi contestano? Io lo faccio con loro”

DE LAURENTIIS TIFOSI NAPOLI – Aurelio De Laurentiis se la prende con i tifosi del Napoli. Il presidente, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha voluto difendere la scelta di cedere Inglese per valorizzarlo: “Se Belotti vale 65 milioni mi fa piacere perché Inglese ne vale 85. Inglese ha fatto 11 gol in campionato, Belotti appena 10”. Inoltre, ha voluto parlare dei rinforzi e dei tifosi partenopei: “Perché si parla di rinforzi? Sono alcuni tifosi drogati o pazzi. Se vogliono solo contestare perché non abbiamo preso chi volevano loro, contestino pure. Loro vogliono che io spenda i milioni per comprare nuovi calciatori, ma poi acquistano le maglie false, fanno il “pezzotto”, spingono ai tornelli. Mi contestino pure, io contesto loro”.