De Martino: ” La faccenda dei cori ha danneggiato l’immagine della Lazio in tutto il mondo”

DE MARTINO – Il responsabile della comunicazione della Lazio Stefano De Martino, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Ecco le sue parole riguardo ai “presunti cori” avvertiti durante il match contro il Novara.

PRESUNTI CORI – “Come immaginavo, non ci sono stati sviluppi. La società ha risposto subito alla fine della gara con l’intervento del portavoce biancoceleste Arturo Diaconale. La testimonianza dello stesso direttore Mimun, che ha subito detto di non aver sentito nulla, è una prova importante. Senza dubbio questa vicenda ha danneggiato l’immagine della Lazio in tutto il mondo. Mi ha fatto molto arrabbiare. Credo che questa volta, riportando quella notizia in quel modo, si sia andati veramente oltre. Più che un’anomalia, lo definirei come un caso di malcostume. Il danno che ha provocato non si può cancellare, va contro tutto ciò che la società fa per promuovere determinati valori. Non c’è stata la percezione di questi cori, la notizia è stata riportata quasi in modo puerile, senza la dovuta attenzione. La mia idea è anche che la Lazio si sarebbe dovuta costituire come parte lesa. Il danno, in questo caso, è stato più grande che in altre occasioni proprio perché in quei giorni il tema del razzismo era particolarmente caldo”.

DANNO – ” Il danno c’è stato a livello di immagine e non solo: la Lazio è quotata in borsa, partecipa alle competizioni europee e questo tipo di notizie attirano anche l’attenzione della Uefa. Questo modo di fare giornalismo va a danneggiare coloro che svolgono un lavoro egregio quotidianamente e nel mondo Lazio ce ne sono tante di testate degne di rispetto. Mi sento di chiedere scusa ai tifosi biancocelesti per il danno che questa notizia ha arrecato al nostro club. Mi sono arrivate tante email di persone che mi chiedevano se ci fosse qualche prova di questi cori. E invece non c’è nulla. Ma tutto questo interesse è comprensibile, perché quello del razzismo è un argomento molto sensibile, che abbraccia la vita di tutti. Anche per questo motivo la notizia lanciata dall’agenzia è stata subito riportata in primo piano da tante testate.”

TOLLERANZA ZERO – Speriamo solo che si tratti veramente di una psicosi. Mi auguro che non ricapiti mai più, perché errori di valutazione di questo tipo non possono essere più accettati. Ci vuole tanta attenzione prima di cucire una notizia del genere addosso ai tifosi. Da qui in avanti tolleranza zero verso qualunque distorsione della realtà.”.