De Silvestri: “La vittoria della Lazio in Coppa Italia ci ha condizionato, vogliamo battere i biancocelesti”

TORINO INTERVISTA DE SILVESTRI – Il Torino è caduto rovinosamente ad Empoli per 4 a 1: la sconfitta maturata in Toscana ha distrutto i sogni europei dei granata. La squadra di Mazzarri, complici i risultati sugli altri campi, è infatti matematicamente fuori da tutto. Nell’ultima giornata di campionato, contro la Lazio, le due formazioni si contenderanno il settimo posto, ininfluente ai fini dell’Europa League dopo la vittoria in Coppa Italia dei biancocelesti. Lorenzo De Silvestri, terzino del Torino ma cresciuto nel vivaio dei capitolini, ha analizzato in zona mista quanto accaduto, proiettandosi già alla prossima sfida.

CAMPIONATO – “La vittoria della Lazio in Coppa Italia un po’ ha influito, hanno preso un posto in Europa e questo mentalmente non ci ha aiutato. Oggi stavamo 1-1, potevamo vincerla ma ci siamo fatti prendere dalla foga. Comunque ciò non toglie niente alla nostra annata straordinaria, domenica prossima faremo di tutto per battere i biancocelesti e raggiungere quota 63 punti, migliorando il record di sempre del Torino”.