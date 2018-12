Decaro: “Per il salvataggio del Bari ho parlato con tanti. Lotito non lo dimentico perchè…”

BARI DECARO LOTITO – Il sindaco Decaro questa estate è stato impegnato a trovare una soluzione per il Bari. Proprio il primo cittadino durante un evento nel capoluogo pugliese, tornando sull’argomento, ha parlato anche di Lotito che a suo tempo era uno dei papabili alla presidenza :“Ho parlato con tante persone, ho chiamato presidenti di squadre di calcio, dirigenti, sindaci, società di comunicazione. Ho chiamato Berlusconi tramite l’ex patron del Monza, ho sentito Kutuzov, il ds Perinetti che a sua volta ha convinto Preziosi a partecipare. Molte persone in qualche modo legate in passato alla città si sono compattate. E non dimentico Lotito, che fa della determinazione un suo punto di forza. Poi ho scoperto che anche la famiglia Moratti aveva intenzione di partecipare al bando per il nuovo club. De Laurentiis all’inizio non sembrava molto interessato, le cose sono cambiate strada facendo. A colpirlo penso siano state non solo le potenzialità di Bari, ma anche dei filmati legati al 2014. Impensabile vedere una piazza piena per celebrare una mancata promozione”.