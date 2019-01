Delio Rossi: “Lazio da quarto posto, con la Juve meritava di più”

DELIO ROSSI – L’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha parlato ai microfoni di RMC SPORT della Lazio e della gara contro la Juve.



LAZIO JUVE – “È la squadra più forte la Juve. Il campionato, se lo perde, lo perde la Juve, non è che lo vincono le altre. Ha una differenza tecnica ed economica rispetto alle altre tale che è di un’altra categoria. La Lazio meritava molto di più, ma poi di là sono entrati grandi giocatori”.



LAZIO – “È una squadra che lotterà per il quarto posto. In quel gruppone ci sono due squadre sicuramente superiori, poi lo scorso anno l’ha persa per differenza reti. Con la Juve poter portarla in porto almeno con un pari, ti dava autostima. Ieri è stata all’altezza della situazione. Allegri è stato bravo nei cambi, chi vince ha sempre ragione”.