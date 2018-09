DERBY, c’è il piano sicurezza: la decisione del Questore

DERBY PIANO SICUREZZA – Al via anche il piano sicurezza per il derby di sabato pomeriggio Roma-Lazio. Il questore Guido Marino ha deciso che l’apertura dei cancelli avverrà due ore prima dell’inizio della partenza. Le ordinanze prefettizie vietano nella zona dello stadio la vendita per asporto e il trasporto in strada, sin da 3 ore prima e 2 ore dopo il termine dell’incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro.