DERBY, la Sud prepara la coreografia: “Nessun bandierone spontaneo, segui la Curva” (FOTO)

DERBY COREOGRAFIA SUD – Due settimane e poi sarà derby. Il 29 settembre prossimo Roma e Lazio si sfideranno in una delle partite più attese della stagione. Intanto, già da oggi, fuori i cancelli della Curva Sud allo stadio Olimpico è apparso un foglio con un invito ben preciso da parte dei supporter giallorossi: “In occasione del derby Roma-Lazio del 29/9, chiediamo a tutti i tifosi della curva Sud di interrompere lo spontaneismo nel portare stendardi a due aste e bandieroni. Vi chiediamo di non portare nulla in quanto il materiale coreografico da alzare sarà solo quello che vi verrà consegnato dai ragazzi dei vari gruppi. Unica eccezione per bandiere di piccola grandezza realizzate soltanto con i colori sociali. Segui la curva. Vinciamo sugli spalti come storia insegna!“.