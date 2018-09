DERBY. Roma-Lazio si gioca: slittata la manifestazione del Pd

DERBY ROMA LAZIO PD – E’ arrivata l’ufficialità. Via libera a Roma-Lazio. Il derby della capitale si giocherà regolarmente sabato 29 settembre alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Il Pd, infatti, ha deciso di spostare la manifestazione in Piazza del Popolo per il giorno seguente, sempre alle 14. A comunicarlo, secondo quanto riporta l’Huffington Post, un’anticipazione del documento che annuncia la decisione presa dal movimento del Largo del Nazareno.

L’ANTICIPAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA MANIFESTAZIONE – “Scendiamo in piazza per costruire un’alternativa alla politica dell’odio, del declino, dell’isolamento e della paura. Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro. Le paure e le preoccupazioni che hanno i cittadini vanno riconosciute e possono essere superate soltanto insieme; soltanto unendo le forze perché nessuno si senta solo. Scendiamo in piazza perché costruire questa alternativa democratica è il nostro impegno.”