Derby, Sabatini: “Vincerà la Roma: vi spiego il perché”

ROMA LAZIO DERBY SABATINI – Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini è stato intercettato in mattinata dai microfoni di Radio Radio per commentare il derby della Capitale in programma oggi pomeriggio alle 15:00: queste le sue dichiarazioni.

PRONOSTICO – “Personalmente a me vedere il derby piace. Oggi pomeriggio mi aspetto una partita impaurita da parte di tutte e due, ma lo è spesso così. La pressione a Roma si sente molto in occasione di questa partita. La squadra giallorossa deve dare un segnale, oggi si vedrà che spogliatoio c’è e che allenatore c’è. La Roma che abbiamo conosciuto nell’ultimo anno e mezzo è in grado di vivere un grande pomeriggi. Secondo me è la favorita. Il pronostico? Dico 1”.