Di Gennaro: “Lazio quarta con pieno merito”

DI GENNARO – L’ex giocatore biancoceleste Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di RMC SPORT per parlare di Lazio e non solo.

QUARTO POSTO – “La Lazio è ancora lì nonostante tutto. È quarta con pieno merito. La Roma deve crescere e non penso che sarà ancora così discontinua. Stanno crescendo tanti giovani come Zaniolo. Queste due squadre, con il Milan, dovrebbero avere qualche possibilità in più delle altre per puntare al quarto posto. Dopo queste mi intriga molto l’Atalanta che ha saputo mettere in difficoltà tutti, Juventus compresa”.