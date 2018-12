Difesa, 13 gol subiti in 9 partite dai biancocelesti

DIFESA LAZIO – La difesa torna ad essere un problema principale per la Lazio di quest’anno. Con la partita contro la Sampdoria infatti, sono 9 le gare consecutive in cui Strakosha e compagni hanno subito almeno un gol. Come riporta il Corriere dello sport, dalla sfida con il Marsiglia del 25 ottobre, la squadra di Inzaghi ha subito complessivamente 13 reti. Troppi per una squadra che ha ambizioni Champions.