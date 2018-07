DIRITTI TV. Accordo tra Sky e Perform. Scongiurato il doppio abbonamento

DIRITTI TV SKY – Nel corso della presentazione della prossima stagione, Sky ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Perform per poter trasmettere sulla sua piattaforma le tre partite di serie A acquistate in esclusiva da Dazn. Gli abbonati alla pay tv avranno quindi la possibilità di vedere le 3 partite di Serie A e tutto il campionato di Serie B che prima di oggi erano destinati in esclusiva agli abbonati alla piattaforma streaming DAZN. I clienti di Sky possono così tirare un sospiro di sollievo, l’eventualità del doppio abbonamento è infatti scongiurata.