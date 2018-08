Doppia seduta a Formello, Caceres in pole per sostituire Luiz Felipe. Mercato: tentazione Ramsey, ma…

NEWS DELLA GIORNATA – Il martedì biancoceleste si apre a Formello, dove la Lazio si è ritrovata per una doppia seduta in vista della difficile gara contro la Juventus. Esercitazioni in difesa per mister Inzaghi, che sembra puntare su Caceres per sostituire l’infortunato Luiz Felipe. Out anche Berisha: il rientro per il neo acquisto biancoceleste è previsto dopo la sosta.

JUVE-LAZIO – Bernardeschi, che alla prima di campionato ha regalato la vittoria ai bianconeri, è convinto che quella contro la Lazio sarà una “gara difficile,” mentre Badelj sui social si dice pronto ad affrontare la corazzata di Allegri. Quel che è certo, è che i capitolini potranno contare non solo su un nuovo leader in difesa, ma anche sui rientri di capitan Lulic e Lucas Leiva davanti ad un Allianz che si prepara ad accogliere parecchi laziali.

CALCIOMERCATO – Non si abbassa la guardia sul fronte mercato: se la Lazio sembra essere ancora tentata dal profilo di Ramsey (e non è l’unica), in uscita Oikonomidis è vicino al prestito in Australia. L’Ado Den Haag intanto si augura il pronto recupero di Kishna.

LE ALTRE NEWS – Shevchenko ricorda la tripletta contro la Lazio in Supercoppa, Dazn risponde alle contestazioni degli utenti e spiega il motivo del malfunzionamento al debutto. Oggi è un giorno speciale per Ciro Immobile, per cui è pronto un adeguamento di contratto.

Alessandra Marcelli