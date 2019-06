Durmisi: “La Lazio crede in me, voglio restare e ripagare questa fiducia”

LAZIO INTERVISTA DURMISI – Un futuro ancora tutto da scrivere quello di Riza Durmisi. Il danese, acquistato dalla Lazio la scorsa estate, ha un lungo contratto sino al 2023 e ancora tutta la voglia di dimostrare il suo reale valore in biancoceleste. Complici anche alcuni infortuni, il terzino è sceso in campo appena 823 minuti, non riuscendo a replicare quanto di buono fatto vedere in Spagna, con la maglia del Betis Siviglia (54 presenze, 3 gol in due anni). Durmisi è stato comunque convocato dalla nazionale danese anche se il ct non lo ha utilizzato nell’ultima partita giocata in casa contro l’Irlanda (Danimarca-Irlanda 1-1). Domani ci sarà la sfida alla Georgia e il laziale spera di avere un’occasione: intanto, ai microfoni di Bold-dk, ha dimostrato ancora una volta tutta la grinta che lo contraddistingue, parlando anche del suo futuro.

LAZIO – “Non ho intenzione di lasciare Roma, ho firmato un contratto quinquennale e ciò dimostra che un grande club come la Lazio crede in me. Ripagherò la fiducia facendomi trovare sempre pronto, pur giocando meno. Sono sicuro che il mio momento sta per arrivare, dovrò dimostrare di meritarmelo. O combatti o trovi un altro sport”.

CALCIO ITALIANO – “La Serie A è molto più tattica della Liga e richiede un periodo di adattamento maggiore, ci vuole tempo per conoscere il campionato. Soprattutto se giochi in una squadra tatticamente molto preparata come la Lazio”.