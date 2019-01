È di Immobile il gol dell’anno. L’attaccante: “Grazie a tutti” (VIDEO)

IMMOBILE – È di Ciro Immobile il gol più bello del 2018. I tifosi biancocelesti, chiamati a votare, hanno scelto la marcatura contro il Napoli nella prima giornata della stagione 2018/2019 come la più bella dell’anno. In gara c’erano due reti di Immobile: quella contro il Cagliari e quella contro il Napoli. Con 5.875 voti ha vinto però quella contro la formazione partenopea: pochissimo il distacco con il gol contro i sardi, votato da 5.814 persone. L’attaccante su Instagram ha voluto ringraziare i tifosi che hanno scelto il suo gol: “Grazie a tutti per avermi votato” ha scritto il bomber.