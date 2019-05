E’ il giorno di Lazio-Atalanta ma i tifosi pensano di più alla Coppa

LAZIO ATALANTA – Manca ormai poco a Lazio-Atalanta, ultima spiaggia per la Champions in casa biancoceleste. Alle ore 15 all’Olimpico arrivano gli orobici, squadra tra le più in forma del campionato e soprattutto avversaria della Lazio anche in finale di Coppa Italia. Proprio i tifosi capitolini, come riporta il Corriere dello Sport, hanno ritenuto più valida la finale rispetto alla corsa Champions. Per questo pomeriggio infatti, sono previsti circa 30mila spettatori, i soliti 20mila abbonati più i 9mila tagliandi acquistati. Numeri raddoppiati invece per la finale: i sostenitori biancocelesti sono già accorsi in massa ai botteghini, staccando 18,5mila pass per la finale del 15 maggio. 14,5mila infine, è attualmente il numero dei bergamaschi che saranno all’Olimpico per l’atto finale della Coppa Italia.