E il rugby “beffa” di nuovo (solo) la Lazio

LAZIO RUGBY – Saranno quattro i match che l’Italrugby andrà a disputare all’Olimpico e saranno quattro le volte in cui, a poche ore di distanza, sullo stesso campo dovrà scendere la Lazio. Nessun complotto, solo uno scherzo di calendario che va a penalizzare ancora una volta i biancocelesti. Sì, perché la squadra di mister Inzaghi a sorteggi quest’anno non è stata fortunata: basti pensare al campionato dove i capitolini sono stati condannati all’esordio col Napoli e a seguire la Juventus. Si è continuato in Europa League: Marsiglia ed Eintracht Francoforte in un gruppo di ferro per la Lazio testa di serie.

LE DATE – Ora a “beffare” le aquile il Sei Nazioni 2019 di rugby. Come riporta Il Tempo, si inizia il 9 febbraio con Italia-Galles, il giorno dopo Lazio-Empoli; poi Italia-Irlanda il 24 febbraio, lo stesso giorno Lazio-Udinese (che con tutta probabilità sarà spostata), si continua il 16 marzo con Italia-Francia con Lazio-Parma fissata per il 17. Infine appuntamento al 24 novembre contro gli All Blacks alle 15, alle 18 del giorno dopo è in programma Lazio-Milan.

A.M.