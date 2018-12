Eintracht, Daspo a 14 tifosi che ieri erano a Roma

EINTRACHT FRANCOFORTE – I tifosi tedeschi giunti a Roma per la gara con la Lazio hanno creato il caos nella Capitale. Come si legge da un comunicato del Questore di Roma, sono 14 i tifosi dell‘Eintracht sottoposti a Daspo: a loro il divieto di accedere a impianti sportivi per cinque anni. I 14 ultras in questione nella serata di ieri sono stati denunciati o arrestati dalla polizia.