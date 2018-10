Eintracht-Lazio, le formazioni ufficiali. C’è Immobile con Correa, Berisha in panchina

EINTRACHT LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI – La Lazio vola a Francoforte per dimenticare il derby e cercare di proseguire nel migliore dei modi il cammino in Europa League. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Apollon, la squadra di Inzaghi sfiderà l’Eintracht in una Commerzbank-Arena che si preannuncia gremita in ogni ordine di posto. Ecco di seguito le formazioni ufficiali.

Dalla Commerzbank-Arena

Michela Santoboni

Europa League, Gara 2

Commerzbank Arena di Francoforte – Giovedì 4 ottobre 2018, ore 21:00

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Da Costa, Hasebe, Russ, Falette; Gacinovic, de Guzman, Torro, Kostic; Haller, Jovic.

A disp.: Rönnow, N’Dika, Beyreuther, Jovic, Rebic, Muller, Fernandes.

All.: Adolf Hütter

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Durmisi; Correa; Immobile.

A disp.: Guerrieri, Badelj, Bastos, Berisha, Rossi, Luis Alberto, Lulic.

All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: Serdar Gözübüyük (NED)

Assistenti: Davie Goossens (NED) – Bas van Dongen (NED)

IV Uomo: Jan de Vries (NED)

ADD1: Dennis Higler (NED)

ADD2: Allard Lindhout (NED)