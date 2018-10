Eintracht-Lazio, stadio verso il tutto esaurito. Oltre 50mila tifosi sugli spalti della Commerzbank-Arena

EINTRACHT LAZIO BIGLIETTI – Sempre meno ore ci separano dalla prima trasferta europea biancoceleste. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Inzaghi proverà a ripartire da Francoforte: giovedì sera, alle 21:00, ci sarà il fischio d’inizio di Eintracht-Lazio. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate in classifica, a quota 3 punti. Proprio per questo i tifosi tedeschi non vogliono perdersi la sfida e si preparano a riempire gli spalti della ‘Commerzbank-Arena’.

PUNTO BIGLIETTI – Come si legge sul sito ufficiale dell’Eintracht, infatti, per la partita contro la Lazio si va verso il tutto esaurito. La società si aspetta oltre 50mila tifosi sulle tribune e un muro rossonero pronto ad intimorire la squadra di Inzaghi. L’undici di Francoforte, caratterizzato da un basso livello tecnico, punterà sul fattore ambientale per impensierire i biancocelesti: la Lazio dovrà essere brava a gestire le emozioni e a non cadere nel tranello.