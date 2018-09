EINTRACHT, storia delle Aquile di Francoforte e della tifoseria più calda di Germania

EINTRACHT FRANKFURT – E’ iniziata con una vittoria la stagione europea della Lazio. Dopo l’esordio all’Olimpico contro l’Apollon Limassol, è la volta della trasferta in quel di Francoforte. L’Eintracht Frankfurt, letteralmente Concordia Francoforte è, come la Lazio, una società polisportiva che nella sua storia ha vinto un campionato tedesco (nel 1958-1959) e cinque Coppe di Germania. A livello internazionale si è aggiudicato la Coppa UEFA 1979-1980 ed è giunto in finale di Coppa dei Campioni nel 1959-1960, quando fu sconfitto dal Real Madrid.

CHE SEGUITO! – I tifosi dell’Eintracht sono conosciuti come tra i più facinorosi e caldi di Germania. Il gruppo più celebre è quello formato dagli Ultras Frankfurt 97, nati il 7 luglio 1997. Lo scorso anno i supporters tedeschi hanno seguito la squadra in maniera incredibile: a Bordeaux, per esempio, sono sbarcati in 15.000, dando vita ad un autentico spettacolo e stabilendo un record della più vasta tifoseria vista in trasferta in una Coppa Europea.

L’EUROPA – Lazio e Francoforte non si sono mai affrontate nelle competizioni UEFA. La sfida più recente dell’Eintracht con un’italiana si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Palermo nella fase a gironi 2006/07. La Lazio ha centrato sei vittorie in 12 gare contro squadre di Bundesliga, ma solo una in Germania: 2-0 contro lo Stoccarda agli ottavi di UEFA Europa League 2012/13. L’ultima trasferta è terminata con una sconfitta per 3-0 contro il Bayer Leverkusen agli spareggi di UEFA Champions League 2015/16.

INCROCI – Con la Croazia, Ante Rebić (Eintracht) e Milan Badelj (Lazio) hanno collezionato il secondo posto in Coppa del Mondo FIFA 2018. Rebić ha giocato in Italia nel Verona e nella Fiorentina, mentre Badelj ha giocato in Germania nell’Amburgo e ha totalizzato due sconfitte e due pareggi contro l’Eintracht. I laziali Sergej Milinković-Savić e Dušan Basta hanno giocato con Filip Kostić (Eintracht) nella Serbia, mentre Frederik Rønnow (Eintracht) e Riza Durmisi (Lazio) giocano nella nazionale danese.

Michela Santoboni

(Facebook)