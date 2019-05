Elena Santarelli: “Mio figlio Giacomo ha vinto la battaglia con il tumore cerebrale”

SANTARELLI GIACOMO – Un giorno importante per la famiglia Corradi. Il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, ex giocatore biancoceleste, ha terminato le terapie antitumorali. L’annuncio su Instagram: “Giacomo ha vinto la sua battaglia su un tumore cerebrale maligno e solo ora voglio condividere questo particolare, sperando possa infondere positività a molte famiglie, ma ricordando che ogni bambino ha la sua storia e il suo percorso”. Nel lungo post l’elenco dei medici che hanno seguito il figlio in questo difficile cammino.