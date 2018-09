EMPOLI, Caputo: “Abbiamo studiato la Lazio, dobbiamo fare attenzione a Immobile”

EMPOLI LAZIO CAPUTO – Francesco Ciccio Caputo, bomber dell’Empoli, è pronto a sfidare la Lazio. Per i toscani è la prima sfida ad una grande squadra in questo campionato ma, il centravanti, intervistato da Radio Deejay, ha rivelato di aver “studiato” i biancocelesti tramite dei filmati. Il pericolo numero 1 nelle fila capitoline? Neanche a dirlo, Ciro Immobile. Di seguito le parole di Caputo.

SULLA LAZIO – “Abbiamo studiato attentamente la Lazio, dentro allo spogliatoio prima dell’allenamento il mister ci ha lasciati da soli davanti ai filmati delle partite dei biancocelesti”.

SU IMMOBILE – “Ci siamo concentrati su Immobile e abbiamo notato come effettivamente i giocatori che ha alle spalle lo mettano nelle condizioni di fare quanti più gol possibili. Dovremo fare attenzione. Negli ultimi anni ha fatto delle stagioni davvero importanti. Mi dispiace un po’ per il fatto che non riesca a esprimersi al meglio anche in Nazionale, ma bisogna dargli fiducia perché è un grande attaccante e lo stimo molto. Forse anche con gli Azzurri dovrebbe avere la possibilità di giocare con qualcuno con le stesse caratteristiche di Luis Alberto e Milinkovic“.

