Empoli-Lazio, altri 750 posti per i tifosi biancocelesti al Castellani

EMPOLI LAZIO CASTELLANI – Dato il quasi sold out di biglietti della zona ospiti dello Stadio Castellani di Empoli con circa 3.000 tagliandi venduti, la Lazio rende noto che per la partita di domenica con i toscani è stato aggiunto un altro settore adibito ai tifosi biancocelesti. Si tratta della Tribuna laterale Sud scoperta che accoglie ben 750 posti. La società capitolina, in un comunicato stampa diramato in mattinata, spiega le modalità d’acquisto dei nuovi ticket per la trasferta.

IL COMUNICATO – “Oggetto: Competizione SERIE A TIM – stagione – 2018/2019 -Gara Empoli Fc Vs Ss Lazio del 16 settembre 2018 ore 18:00

Stadio “C. Castellani” di Empoli

Integrazione alla modalità di vendita dei biglietti riservati ai sostenitori della squadra ospite

A seguito esaurimento dei posti disponibili per il settore di CURVA SUD OSPITI, il Gruppo Operativo di Sicurezza (G.O.S.) riunitosi nella giornata del 13 settembre pv, ha autorizzato, per i soli sostenitori della S.S. Lazio, la vendita dei biglietti per il settore di TRIBUNA LATERALE SUD SCOPERTA.Capienza del settore 750 posti, prezzo del biglietto euro 35,00 (Trentacinque//00) comprensivo di diritti di prevendita.Anche in questo caso ricordiamo che il titolo di accesso emesso avrà il requisito della nominatività e sarà necessario presentare un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. I biglietti acquistati non sono cedibili; per tale tipologia di tagliandi, quindi, non è ammesso il cambio nominativo.