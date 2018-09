Empoli-Lazio, i convocati biancocelesti: out Rossi

EMPOLI LAZIO CONVOCATI INZAGHI – Tutto pronto per il calcio d’inizio di Empoli-Lazio. La squadra di Inzaghi, dopo i tre punti conquistati in casa contro il Frosinone, vuole continuare a collezionare risultati positivi riducendo il gap con le altre dirette concorrenti dovuti ai ko iniziali con Napoli e Juventus. Questi, intanto, i 24 convocati biancocelesti per il match di oggi.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Marusic, Patric, Radu, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile