EMPOLI-LAZIO, la moglie di Luis Alberto al Castellani con la figlia (FOTO)

LUIS ALBERTO CASTELLANI EMPOLI LAZIO – Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Empoli-Lazio. I biancocelesti sono a caccia dei tre punti contro il club toscano e salire a quota 6 punti in classifica. Tra i molti spettatori del match, in tribuna, è presente anche Patricia Venegas, moglie di Luis Alberto la quale ha deciso di assistere dal vivo alla partita in compagnia della figlia Martina. Non mancherà, da parte loro, il grande tifo per il numero 10 capitolino che partirà dal primo minuto giocando dietro all’unica punta Ciro Immobile.