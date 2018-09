EMPOLI. Silvestre: “La Lazio è forte, giocherà a viso aperto: sarà una bella sfida”

LAZIO EMPOLI – Dopo la pausa Nazionali la Lazio affronterà l’Empoli. La neo-promossa in Serie A non sarà un avversario semplice per i biancocelesti che dovranno però vincere per continuare la risalita in classifica dopo la brutta partenza in campionato. Nella giornata di ieri in conferenza stampa per presentarsi è intervenuto Matias Silvestre, nuovo difensore della squadra toscana. Il giocatore ha parlato anche della partita con la Lazio.

SILVESTRE SULLA LAZIO – “La Lazio giocherà a viso aperto e penso che per noi questo possa essere un vantaggio, perché le squadre che si chiudono dietro sono sempre le più complicate da affrontare. È una squadra forte, un avversario complicato, ma noi comunque non cambieremo il nostro modo di scendere in campo, proveremo a fare la partita anche noi e secondo me sarà una bella sfida: ci darà delle risposte importanti”.