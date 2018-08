MARIENFELD LAZIO – Continua il ritiro di Marienfeld per la Lazio. Dopo la doppia seduta del quarto giorno, i biancocelesti scenderanno in campo nella giornata di domani solamente il pomeriggio. Infatti la mattinata per i laziali sarà libera, mentre nel pomeriggio, alle 18:00, ci sarà una partita, come ha spiegato il preparatore atletico Ripert.