Età media serie A: Lazio a metà classifica

ETA’ MEDIA SERIE A – Negli ultimi anni in Italia, sono sempre di più i giovani che hanno esordito in serie A. Una classifica stilata da Calciodangolo.com ci mostra la classifica delle squadre con l’età media più bassa del nostro campionato. La più giovane risulta la Fiorentina (24,2), la più vecchia il Cagliari (28,9). La Lazio si trova precisamente a metà classifica a quota 26,6, grazie alla gestione Inzaghi in cui sono esorditi tra i tanti: Strakosha e Luiz Felipe, che ora sono titolari nella formazione tipo del tecnico biancoleste.