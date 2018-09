Europa League, domani si (ri)comincia. In porta Proto, davanti spazio a Caicedo

LAZIO EUROPA LEAGUE – E’ una vera e propria rivoluzione quella che potrebbe attuare Inzaghi in Europa League. Secondo Il Corriere dello Sport, domani il tecnico cambierà nove undicesimi della formazione scesa in campo nelle prime tre gare di campionato. Fra i titolarissimi soltanto Acerbi e Luis Alberto verranno confermati. Il primo a causa dell’infortunio di Luiz Felipe, e il secondo per l’assenza dello squalificato Correa.

TURNOVER – In porta ci sarà l’esordio di Proto, in difesa spazio a Bastos e Caceres, mentre a centrocampo è probabile l’impiego sia di Murgia che di Cataldi accanto a Badelj. In attacco, supportato da Luis Alberto, agirà Caicedo. Rossi dovrebbe accomodarsi in panchina e chissà che Inzaghi, dopo averlo trattenuto a Roma, non gli conceda un po’ di minutaggio nella ripresa. I tifosi ci sperano.

S.D.B.