Europa League, il Milan potrebbe auto-escludersi: soluzione con la UEFA

MILAN UEFA EUROPA LEAGUE – Stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera, il Milan potrebbe rinunciare all’Europa League nel tentativo di trovare una soluzione con la UEFA per risolvere al meglio la questione del Fair Play Finanziario. In questo modo, il club rossonero avrebbe più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio, previsto al termine della stagione 2020-21.