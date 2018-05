EUROPA LEAGUE. Immobile inserito nella squadra dell’anno: insieme a lui un altro italiano (FOTO)

EUROPA LEAGUE IMMOBILE – L’Atletico Madrid ha vinto l’edizione 2017-18 dell’Europa League: i ragazzi di Simeone hanno sconfitto ieri sera in ‘Finale’ il Marsiglia laureandosi campioni della competizione per la terza volta nella loro storia. Nonostante l’eliminazione ai quarti per mano del Salisburgo, Ciro Immobile è riuscito a mantenere la leadership della classifica cannonieri e a consacrarsi (insieme ad Aduriz) come bomber della competizione. Quest’oggi la UEFA ha stilato la lista dei giocatori che meglio hanno figurato in campo europeo: nella formazione top sono tanti i calciatori dell’Atletico Madrid ma tra loro ci sono anche gli italiani Immobile e Bonucci. Di seguito la foto del ‘tweet’ ufficiale dell’UEFA con la lista di tutti i nominati.

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers 👏⚽️ ℹ️➡️ https://t.co/ndnzVoOPBc pic.twitter.com/1MSuwB8aWW — #UELfinal (@EuropaLeague) May 17, 2018