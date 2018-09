EUROPA LEAGUE. Le decisioni dell’Uefa sul Marsiglia

EUROPA LEAGUE MARSIGLIA – L’Uefa non fa sconti al Marsiglia e ne respinge il ricorso. La Commissione d’Appello ha emesso la sua sentenza per punire gli incidenti provocati dai tifosi della squadra francese nella scorsa Europa League: contro l’Eintracht il Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse, mentre contro Lazio ed Apollon saranno squalificate le curve. Inoltre, i francesi dovranno risarcire i danni causati allo stadio del Lione in occasione della finale giocata contro l’Atletico Madrid a maggio scorso.

S.D.B.