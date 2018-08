EUROPA LEAGUE. Reti bianche tra Atalanta e Copenaghen: la qualificazione si deciderà in Danimarca

EUROPA LEAGUE ATALANTA COPENAGHEN – Finisce senza reti la partita d’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League tra Atalanta e Copenaghen. I bergamaschi, dopo l’ottima prova in campionato contro il Frosinone, non sono riusciti a sfondare il muro danese, nonostante i 10 tiri effettuati contro la porta avversaria.

LA PARTITA – Il Copenaghen, capolista in patria, si è presentato a Reggio Emilia (l’Atalanta gioca le partite casalinghe in Europa al ‘Mapei Stadium’) con uno score di nove vittorie e tre pareggi nelle ultime tredici partite giocate. La squadra di Gasperini ha iniziato il match con il giusto piglio e in venti minuti le occasioni da gol sono ben quattro: Barrow e Gomez non hanno inquadrato la porta per questione di centimetri mentre i tiri di Pasalic e Freuler sono stati neutralizzati da Joronen. Prima dell’intervallo l’Atalanta passa in vantaggio con Barrow ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Nella ripresa i nerazzurri cambiano modulo, schierandosi con un 4-3-3 a trazione anteriore: i tiri in porta aumentano, con il Copenaghen che non riesce mai ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria. Il catenaccio funziona sino al novantesimo e anche l’ultimo tiro di Gosens destinato a finire sotto l’incrocio viene deviato in angolo: finisce così 0 a 0, un risultato beffardo che costringe l’Atalanta a giocarsi il tutto per tutto al ritorno, giovedì prossimo, in Danimarca.

Marco Barbaliscia