EUROPA LEAGUE. Si apre la vendita dei mini abbonamenti

LAZIO EUROPA LEAGUE – La Lazio ha deciso di mettere in vendita dei mini abbonamenti validi per i tre match casalinghi nel girone di Europa League. I biancocelesti ospiteranno il 20 settembre l’Apollon, l’8 novembre il Marsiglia e il 13 dicembre l’Eintracht Francoforte. Tutte e tre le gare si disputeranno alle 18.55. A partire dalle ore 16 di oggi, fino a martedì prossimo, i possessori dell’abbonamento al campionato potranno esercitare il diritto di prelazione. Da mercoledì 12 partirà invece la vendita libera dei posti non acquistati.

S.D.B.