EURORIVALI. Il Marsiglia vince in rimonta, ancora una sconfitta per il Francoforte

EURORIVALI LAZIO – Non solo la Lazio, in campo anche le avversarie europee dei biancocelesti. Il Francoforte ha affrontato la trasferta contro il Monchengladbach, mentre il Marsiglia ha conquistato 3 punti preziosi in 10 contro 11 contro lo Strasburgo.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-EINTRACHT 3-1: Non riesce a sbloccarsi la squadra di mister Hutter: per i rossi di Francoforte è arrivata l’ennesima sconfitta in Bundesliga, questa volta sul campo del Monchengladbach. Succede tutto nella ripresa: la squadra di casa trova due gol nel giro di dieci minuti, tra il 56′ ed il 65′, con Plea ed Hazard. La rete di Rebic per l’Eintracht riapre la partita ma all’85’ il sigillo di Nico Elvedi fissa il punteggio sul definitivo 3 a 1. Dopo cinque giornate, la squadra di Francoforte si trova al quartultimo posto in classifica, con appena 4 punti conquistati.

MARSIGLIA-STRASBURGO 3-2: Emozioni a non finire in quel di Marsiglia. Gli Eurorivali della Lazio, in 10 dal 52′ per l’espulsione di Amavi, riescono a centrare una vittoria fondamentale contro lo Strasburgo. Sono proprio gli ospiti, al 27′, a passare in vantaggio con Lala (S). Al 41′ Payet su rigore riporta in parità gli uomini di Garcia. Al 44′ Sanson raddoppia, ma all’89’ Da Costa ritrova il pareggio. Al 93′ l’ennesimo colpo di scena: Germain riesce sul finale ad acciuffare il vantaggio del 3-2, nonostante la disparità numerica.