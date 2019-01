EURORIVALI SIVIGLIA – La prossima avversaria della Lazio in Europa League il Siviglia, si è arreso all’Athletic Bilbao per 2-0. Decisiva in favore dei baschi la doppietta di Inaki Williams. Andalusi che grazie a questa sconfitta scivolano a -5 dall’Atletico Madrid secondo, e a -10 dal Barcellona secondo.