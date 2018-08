EX LAZIO. Nuova avventura per Ledesma: l’ex Capitano biancoceleste vicino alla Serie C

PRO PIACENZA LEDESMA – Nuova avventura per Cristian Ledesma, che a 35 anni potrebbe ripartire dalla Serie C. Secondo quanto riporta TuttoC.com, la Pro Piacenza sarebbe desiderosa di regalarsi un nome blasonato per il centrocampo: la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ex Lazio, che entro 48 ore potrebbe incontrare la dirigenza rossonera per discutere gli ultimi dettagli dell’ingaggio.