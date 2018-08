Farris: “Contro il Napoli abbiamo dimostrato di esserci. Ripartiremo presto”

LAZIO NAPOLI FARRIS – La sconfitta all’esordio in campionato contro il Napoli ha deluso il mondo laziale e, considerando che sabato c’è la Juventus, si fa sempre più concreta la paura di ritrovarsi a zero punti dopo due partite. Tuttavia, il vice-allenatore biancoceleste Maurizio Farris, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-1 subito in casa dai partenopei. Di seguito la sua analisi rilasciata ai microfoni del canale telematico capitolino.

FARRIS – “Sapevamo da tempo che Leiva e Lulic non sarebbero stati a disposizione a causa della squalifica per la prima di campionato e per questo, da settimane, avevamo iniziato a lavorare sulle alternative. Badelj ha dimostrato di essere un buon elemento in mediana al posto del brasiliano, mentre sulla sinistra potevamo optare sia per Durmisi sia per Caceres. Abbiamo schierato la formazione che reputavamo la migliore: così è stato per i primi 35 minuti di gioco. Nel corso della partita abbiamo perso un giocatore prezioso come Luiz Felipe e poi, complice l’incertezza nel finale di primo tempo ed un pizzico di sfortuna in occasione del pareggio azzurro e del palo colpito da Acerbi, portiamo a casa una sconfitta, ma abbiamo dimostrato di esserci e sono sicuro che ripartiremo presto”.