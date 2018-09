Farris su Lazio-Apollon: “Squadra equilibrata, la gara è andata come pensavamo. Nel secondo tempo…”

FARRIS LAZIO APOLLON – Mister Farris, secondo di Inzaghi, è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste per commentare la sfida di Europa League tra Lazio e Apollon.

LAZIO APOLLON – “Nella formazione iniziale abbiamo apportato diverse modifiche rispetto al solito schieramento, proprio come avveniva nella fase a gironi della passata edizione di Europa League. Diversi interpreti avevano bisogno di minutaggio, ad esempio Luis Alberto e Milinkovic, altri dovevano rifiatare. Allo stesso tempo, abbiamo voluto mettere in campo una squadra equilibrata che ci garantisse un buon palleggio, fisicità nel mezzo del campo e gamba sulle corsie esterne. La gara si è sviluppata proprio come l’avevamo preparata, ma nella seconda frazione abbiamo abbassato il ritmo concedendo qualcosa in più all’Apollon”.