Felipe Anderson: “Tornato dall’infortunio Inzaghi ha continuato a non puntare su di me”

LAZIO ANDERSON WEST HAM – Non poteva desiderare debutto migliore Felipe Anderson con la sua nuova squadra: subito in gol, dopo appena tre minuti di gioco, nell’amichevole vinta dal suo West Ham per 2-1 contro l’Ipswich Town. Al termine del match il brasiliano, attraverso i canali ufficiali del club inglese, è tornato a parlare della sua esperienza romana e in particolare dell’ultima stagione: “Mi sono infortunato e la squadra aveva fatto bene anche senza di me. Quando sono tornato in palestra e ho ritrovato la mia forma fisica, l’allenatore ha continuato a scegliere coloro a cui si era affidato durante la mia assenza. E lo capivo. Però quando ho avuto la possibilità di venire qui al West Ham ero davvero felice per questa opportunità”.